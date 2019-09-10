Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Пётр Ян в ближайшие две недели узнает дату своего следующего боя и имя соперника на турнире UFC 245.
Как сообщил менеджер бойца Саят Абдрахманов, до конца года UFC проведёт ещё три номерных турнира.
Для Петра мы рассматриваем Лас-Вегас. В декабре там состоится UFC 245. Сейчас идут переговоры, — приводит слова менеджера бойцовский клуб «Архангел Михаил».
Ян занимает четвёртую строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Ранее россиянин заявлял, что готов драться с действующим чемпионом, американцем Генри Сехудо (15-2), писал News.ru.