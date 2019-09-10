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Победитель турнира UFC Олег Тактаров прокомментировал возможный поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который стал следующим претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе.

С Фергюсоном у них какая-то чёрная полоса, чёрная метка. Я не уверен, что Хабиб и Тони когда-то встретятся, то один травмированный, то другой. Они как слышат имя друг друга, начинается...