Поветкин: готов вернуться на ринг с любым соперником, как только скажут

https://static.news.ru/photo/a649b6f2-e779-11ea-8304-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Временный чемпион World Boxing Council (WBC) в супертяжёлом весе россиянин Александр Поветкин рассказал, на что в первую очередь обратит внимание при выборе следующего соперника.

Я не выбираю никого, спокоен в этом плане. Пусть промоутеры выбирают соперника, а наше дело боксировать, — сказал Поветкин, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Также Поветкин объяснил, насколько изменилась роль тренера Ивана Кирпы при подготовке в последние год-два.

Да нормальные отношения. Он помогает, постоянно присутствует и подсказывает, он неплохой тактик, — сказал Поветкин, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Кроме того, временный чемпион WBC рассказал, что бы изменил в подготовке и тактике при проведении реванша с Уайтом.

Трудно об этом сказать, мы будем советоваться с тренерами, будем смотреть и отталкиваться. Как только сделаем выводы, будет ясно. Но на ринг я готов вернуться, как скажут, — сказал Поветкин, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Как сообщал NEWS.ru, глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о желании провести реванш Поветкина и Уайта в России.