Победитель боя Фергюсон – Гэтжи сразится с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/d01135ca-78aa-11ea-aebe-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гэтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что победитель поединка между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи выступит против Хабиба Нурмагомедова.

По словам Уайта, встреча Фергюсона и Гэтжи «имеет смысл», так это два топовых бойца.

Хабиб выбыл, так что победитель этого боя будет драться с Нурмагомедовым, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Уайт планирует решить проблему с местом проведения турнира UFC 249, арендовав частный остров. По его словам, вопрос решится в ближайшие день-два. На остров смогут приехать бойцы со всех стран.