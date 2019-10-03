Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отец и тренер действующего чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, что поединок его сына с американцем Тони Фергюсоном пройдёт не раньше марта.

Такого большого боя в истории UFC не было. Поэтому я думаю, что «Мэдисон Сквер Гарден» — подходящая арена для этого боя, но мы раньше, чем март, не выступим, — сказал...