https://static.news.ru/photo/98edfc76-e5d0-11e9-a8e6-fa163e074e61_660.jpgАбдулманап и Хабиб НурмагомедовыФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Отец и тренер действующего чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве.
Макгрегор если хочет, Москва ждёт его. Он же говорил, что у него болельщиков больше здесь, чем у нас. Мы хотим принять его в Москве, пожалуйста — мы ждём. Но до Макгрегора нам нужно разобраться с Фергюсоном, — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале «Живи на 100%».
Ранее Абдулманап рассказал, что поединок его сына с американцем Тони Фергюсоном пройдёт не раньше марта, писал News.ru.