Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Отец и тренер действующего чемпиона Ultimate Fighting Champinship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о желании провести бой с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в Москве.

Макгрегор если хочет, Москва ждёт его. Он же говорил, что у него болельщиков больше здесь, чем у нас. Мы хотим принять его в Москве, пожалуйста — мы ждём. Но до Макгрегора нам нужно разобраться с Фергюсоном, — сказал Нурмагомедов-старший на YouTube-канале «Живи на 100%».

Ранее Абдулманап рассказал, что поединок его сына с американцем Тони Фергюсоном пройдёт не раньше марта, писал News.ru.

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