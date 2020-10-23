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Олейник считает, что Хабиб готов рубиться в стойке с Гейтжи

14:54, 23 октября 2020 11
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник поделился своими ожиданиями от поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.

Сейчас Хабиб верит в свою ударную технику. Сразу показывать, что он думает только о борьбе, было бы слишком просто. Думаю, Хабиб встанет в стойку, спокойно в ней поработает. Затем, когда Гейтжи немного расслабится, переведёт бой в партер, — приводит слова Олейника «Советский спорт».

Также боец отметил, что козыри Гейтжи — хорошая защита от тейкдаунов и мощный удар, однако фаворитом остаётся Нурмагомедов, шансы которого на победу Олейник оценил в 60 процентов.

Как писал NEWS.ru, боец АСА, выступающий в полулёгком весе, Алексей Полпудников считает, что заслуживал победы в бою с Салманом Жамалдаевым, который прошёл 4 октября в Грозном, и попросил реванш.

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