Олейник считает, что Хабиб готов рубиться в стойке с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/243a85c8-1529-11eb-b20a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник поделился своими ожиданиями от поединка за титул чемпиона в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи.

Сейчас Хабиб верит в свою ударную технику. Сразу показывать, что он думает только о борьбе, было бы слишком просто. Думаю, Хабиб встанет в стойку, спокойно в ней поработает. Затем, когда Гейтжи немного расслабится, переведёт бой в партер, — приводит слова Олейника «Советский спорт».

Также боец отметил, что козыри Гейтжи — хорошая защита от тейкдаунов и мощный удар, однако фаворитом остаётся Нурмагомедов, шансы которого на победу Олейник оценил в 60 процентов.

Как писал NEWS.ru, боец АСА, выступающий в полулёгком весе, Алексей Полпудников считает, что заслуживал победы в бою с Салманом Жамалдаевым, который прошёл 4 октября в Грозном, и попросил реванш.