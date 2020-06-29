Олейник переподписал контракт с UFC на улучшенных условиях

https://static.news.ru/photo/35c8372e-ba3c-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpgАлексей ОлейникФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе Алексей Олейник, которому 8 августа предстоит бой с американцем Дерриком Льюисом, переподписал контракт с Ultimate Fighting Champinship на новых, улучшенных условиях.
Условия немножко лучше. Ждем боя 8 августа, там яснее будет. Контракт на него ориентирован, — приводит слова Олейника ТАСС.
В последнем поединке 43-летний боец взял верх раздельным решением судей над бразильцем Фабрисио Вердумом.
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