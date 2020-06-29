Единоборства

Олейник переподписал контракт с UFC на улучшенных условиях

22:05, 29 июня 2020 14
Алексей Олейник Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА, выступающий в тяжёлом весе Алексей Олейник, которому 8 августа предстоит бой с американцем Дерриком Льюисом, переподписал контракт с Ultimate Fighting Champinship на новых, улучшенных условиях.

Условия немножко лучше. Ждем боя 8 августа, там яснее будет. Контракт на него ориентирован, — приводит слова Олейника ТАСС.

В последнем поединке 43-летний боец взял верх раздельным решением судей над бразильцем Фабрисио Вердумом.

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