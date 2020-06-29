Олейник переподписал контракт с UFC на улучшенных условиях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легенда профессионального бокса Майк Тайсон провёл тренировку с перчатками и мешком со смайлами жёлто-чёрного цвета. Такой выбор объясняется подписанием контракта с китайской компанией, производящей одежду. Также боксёр примет участие в разработке нового дизайна продукции компании.

Рад сотрудничеству с брендом и постараюсь показать поклонникам, какую продукцию мы создали вместе с ними, — приводит слова Тайсона The Sun. Как писал NEWS.ru, американский боец ММА Джош Томсон, тренирующийся...