Олейник не считает Емельяненко лучшим бойцом в истории

https://static.news.ru/photo/d70e5b94-f71e-11ea-ab9b-fa163e074e61_660.jpg Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец UFC Алексей Олейник отказался назвать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом ММА всех времён и считает, что такого спортсмена выделить нельзя.

Величайший — это значит всё, он выше предела и не достижим ни для кого. Есть достойнейшие, сильнейшие, но величайший... — приводит слова Олейника РИА Новости.

Также Олейник добавил, что Фёдор Емельяненко является одним из лучших, так как он в числе первых повёл за собой российские ММА в определённом направлении.

Как писал NEWS.ru, известный советский боксёр, тренер и арбитр Евгений Горстков скончался на 71-м году жизни.