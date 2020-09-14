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Олейник не считает Емельяненко лучшим бойцом в истории

09:35, 15 сентября 2020 96
Алексей Олейник Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец UFC Алексей Олейник отказался назвать Фёдора Емельяненко величайшим бойцом ММА всех времён и считает, что такого спортсмена выделить нельзя.

Величайший — это значит всё, он выше предела и не достижим ни для кого. Есть достойнейшие, сильнейшие, но величайший...приводит слова Олейника РИА Новости.

Также Олейник добавил, что Фёдор Емельяненко является одним из лучших, так как он в числе первых повёл за собой российские ММА в определённом направлении.

Как писал NEWS.ru, известный советский боксёр, тренер и арбитр Евгений Горстков скончался на 71-м году жизни.

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