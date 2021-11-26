Ограбление года: как Емельяненко проиграл Сантосу на AMC Fight Nights 106

Главный поединок AMC Fight Nights 106 хоть и получился громким и обсуждаемым, но вряд ли добавил положительных эмоций российским фанатам смешанных единоборств. Вышедший на коротком уведомлении Александр Емельяненко оказался неспособен противостоять Марсио Сантосу и потерпел сокрушительное поражение от средневеса в первом раунде. Однако по окончании схватки сам экс-чемпион ProFC заявил о желании провести реванш с бразильцем, а глава промоушена Камил Гаджиев выразил готовность устроить повторную битву.

Оправданные ожидания

В преддверии поединка между Александром Емельяненко и Марсио Сантосом главная интрига заключалась в том, в каком состоянии пребывает некогда мастеровитый тяжеловес. Да, он принял бой с бразильцем на коротком уведомлении и вряд ли мог находиться в идеальной форме, но, чтобы взять верх над бразильцем, это было и не нужно. Колоссальная разница в антропометрии и боксёрские навыки могли позволить ветерану PRIDE завершить схватку уже на первых секундах. Однако очень быстро стало понятно, что экс-чемпион ProFC даже близко не набрал необходимые кондиции, а в Сыктывкар поехал не за победой, а за гонораром. И как сказал NEWS.ru президент AMC Fight Nights, тот оказался немалым и составил аж $200 тыс.

Многие эксперты полагали, что Емельяненко может рассчитывать на успех лишь в стойке, в то время как в партере у него практически не будет шансов. Подобное мнение озвучивал и экс-чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров, отмечавший, что Александр не сможет ничего противопоставить качественному борцу.

По факту Емельяненко — хорошая добыча для борца, подарок для кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Даже при весе 90–95 килограммов хороший КМС по борьбе отжарит его по полной. Александр не бьёт ногами, следовательно, встретить проход коленом не сможет, — заявлял Гончаров NEWS.ru.

В итоге это нашло подтверждение в клетке, но с тем исключением, что на ногах россиянин также не продемонстрировал былой прыти. Руки работали медленнее обычного, а в скорости передвижения он не сильно прибавил в сравнении с дуэлью с Артёмом Тарасовым. 104-килограммовый Сантос смотрелся гораздо резче и легко прорывался на ближнюю дистанции, а несколько раз даже нащупал челюсть и лоб визави.

Произошедшее во второй половине первого раунда довольно сложно объяснить логически. Да, в стойке Емельяненко не был так хорош, как в былые времена, но имел больше шансов на успех. Тем не менее именно он спровоцировал перевод в партер эффектной подсечкой, фактически подписав себе приговор. На земле он сначала чуть было не попал на скручивание пятки, а затем позволил Сантосу играючи пробраться в фулл-маунт и провести ручной треугольник. Причём для этого Марсио не пришлось даже переходить в позицию бокового контроля, из которой этот приём наиболее эффективен.

Ни слова об уходе

По окончании схватки наиболее логичным является вопрос о продолжении карьеры 40-летнего Емельяненко. В таком возрасте два тяжелейших поражения подряд могут заставить задуматься об уходе любого бойца, но есть все основания полагать, что в данном случае подобного не произойдёт. Сам Александр всячески дал понять, что не собирается вешать перчатки на гвоздь, и не только процитировал своего старшего брата Фёдора, но и заявил о желании вновь разделить клетку с Сантосом.

Марсио, в социальных сетях я обратился ко всем бойцам, которых я когда-то побил, и сказал, что они могут вызывать меня на бой. Я не против выйти с ними вновь и повторить. Ты дашь мне реванш? Готовься дальше, не останавливайся, — сказал Емельяненко, получив утвердительный ответ.

Казалось бы, после такого выступления промоутеры должны насторожиться и со всей серьёзностью подойти к оценке состояния Емельяненко перед боем. Всё же гонорар бойца оказался несоизмеримым тому, что он продемонстрировал в битве. Да, заработанные в поединке деньги язык не повернётся назвать лёгкими, но по большому счёту Александр обошёлся малой кровью. Он избежал нескольких месяцев изнурительной подготовки, бился на протяжении менее четырёх минут (3:58) и практически не получил серьёзного ущерба. Вспомните, в каком виде он покидал клетку в июле 2020 года, когда Магомед Исмаилов устроил ему настоящую кровавую баню. На этот раз подобным и не пахло.

В свете этого наиболее любопытно было услышать мнение не самого Емельяненко, а его работодателя — президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева. Но тот довольно высоко оценил работу Александра в дуэли с Сантосом.

Александр Емельяненко и Марсио Сантос fightnights/instagram.com

Мне по большому счёту все равно, кто победил, — Саша или Марсио. Для них обоих в нашем промоушене всегда найдутся предложения. С Сантосом чуть более глубокая история, ведь он давно у нас, дерётся постоянно. На Емельяненко, как я уже вчера говорил, в случае победы или поражения мы всё равно рассчитывали. Саня на самом деле неплохо смотрелся, и пусть результат никого не вводит в заблуждение. Да, он проиграл на земле, где изначально был практически обречён. Но то, что он делает подсечку в MMA, а это не самбо и не дзюдо, говорит о том, что к нему возвращаются навыки, — координация определённая, чего, по моему мнению, в последнее время ему не хватало, — цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Президент AMC Fight Nights не только согласился устроить Емельяненко реванш с Сантосом, но и выразил мнение, что после такого поединка экс-чемпиону ProFC уж точно не стоит прощаться со смешанными единоборствами. По его словам, о возможном уходе ему стоило задуматься скорее после поражения от Исмаилова.

Акции Емельяненко сильно не упали. Мы по соцсетям видим, что Саня тренируется. Сегодня же ущерба не было? Он пропускал, но урона нет. То есть ему не надо лечиться. Он тренируется дальше, и через три месяца объявляется его следующий поединок. Мы разве не будем смотреть? Будем. Если бы он сегодня вышел весь трясущийся, никакой, получил и так далее... Если уж заканчивать, то можно было после боя с Магомедом Исмаиловым. А после такого точно не нужно, — добавил Гаджиев.

И подобные комментарии всецело объясняют, почему уже в скором времени Емельяненко проведёт свой следующий поединок. И не исключено, что он вновь пройдёт по правилам MMA, в которых у него остаётся всё меньше шансов на победу. Все уже давно знают, что он растерял навыки в грепплинге и в случае перевода в партер вряд ли сможет как вернуться в вертикальное положение, так и достойно обороняться. А вкупе с крайне посредственной защитой от тейкдаунов это является практически гарантией поражения.

Но дело в том, что популярность Александра никоим образом не коррелирует с его триумфами или неудачами. Он вызывает огромный ажиотаж и привлекает внимание фанатов независимо от того, в какой форме находится и способен ли оказать сопротивление оппоненту. Для России Емельяненко уже давно является своеобразным аналогом Конора Макгрегора — невероятно звёздного спортсмена, уже длительное время не демонстрирующего былого величия в клетке, но при этом собирающего арены. Разница в том, что ирландец пытается что-то изменить, а россиянин продолжает плыть по течению.

В плену денег

Как ни печально, но в настоящее время Емельяненко в какой-то степени является заложником ситуации. В российских MMA не так много звёзд, способных потягаться с экс-чемпионом ProFC в плане медийности и гарантированно привлечь людей как на трибуны, так и к экранам. Если брать в расчёт исключительно тех, кто выступает на родине, то на ум приходят разве что Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. С натяжкой сюда можно отнести Владимира Минеева и Ивана Штыркова, но оба пока скорее немного не дотягивают до статуса вышеназванных бойцов. Поэтому интерес к Александру как аудитории, так и организаторов не ослабевает вне зависимости от его состояния и уровня готовности.

Следовательно, Емельяненко продолжит получать крайне выгодные предложения. Возможно, за следующий бой ему согласятся заплатить не $200 тыс., а немного меньше, но суть не в этом. Спортсмен останется востребованным и будет вновь и вновь рисковать своим здоровьем и изрядно пошатнувшимся реноме.

Александр Емельяненко alexemelyanenko/instagram.com

И в этом случае один из главных вопросов заключается в том, как поступит его менеджмент. Очевидно, что решение согласиться на бой с Сантосом было крайне выгодно с финансовой точки зрения, но со спортивной обернулось настоящим провалом. И ответственность здесь лежит не только на самом Емельяненко, но и на его представителе Азамате Бостанове. Он не мог не знать о том, в какой форме пребывает его клиент.

Несомненно, сгущать краски не стоит. Именно Бостанов помог Емельяненко выбраться из алкогольного загула после проигрыша Исмаилову и фактически вернул его в зал. Все помнят, в каком ужасном виде Александр предстал в феврале 2021 года на турнире ACA 118, когда с трудом передвигался. В этом плане бойцу при поддержке менеджера удалось добиться серьёзного прогресса. Но, очевидно, недостаточного для соперничества с активно выступающими противниками.

В связи с этим остаётся лишь надеяться, что возвращение Емельяненко не будет форсироваться, а спортсмен получит достаточно времени для приведения себя в должный вид. Наблюдать за данной версией некогда серьёзного тяжеловеса очень больно не только его персональным поклонникам, но и всем любителям смешанных единоборств.