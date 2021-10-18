Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов объяснил скандальную шутку про избиение в метро. Он заявил, что не собирался поддерживать троих дагестанцев, задержанных за избиение Романа Ковалёва в метро. Его слова передаёт «Матч ТВ».

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию ирландского бойца Конора Макгрегора и подписал её следующим образом: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы». Поводом для юмора стал недавний инцидент с 25-летним Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

По словам Нурмагомедова, его шутка была адресована Конору Макгрегору и он никак не пытался поддержать дагестанцев, которые избили молодого парня в метро.

Ни один здравомыслящий человек не может это поддержать. Я не настолько пробитый человек, чтобы поддерживать таких больных людей, — сказал Нурмагомедов.

При этом боец добавил, что СМИ выставляют дагестанский народ с негативной стороны. Хабиб отметил, что в Дагестане много достойных людей, но из-за того, что небольшое количество его земляков ведут себя плохо, достаётся всем.

Кто-то кого-то бьёт, везде пишут: «дагестанцы». У дагестанцев же тоже есть чувства, нас 3,5–4 миллиона, а не трое больных в метро. Осуждение от меня? Это даже не нужно! Трое человек зверски избивают одного — это нужно комментировать? Вы разве не понимаете моё отношение к этому? — сказал Хабиб.

Ранее сообщалось, что российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Ислам Махачев прокомментировал скандальную шутку Хабиба Нурмагомедова о награждении избитых дагестанцами и отметил, что многим выгодно развернуть её так, чтобы Хабибу было неудобно.