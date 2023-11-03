Названо вещество, найденное у бойца Hardcore Fighting Самбросы Baza: у задержанного бойца Hardcore Fighting Самброса нашли наркотики

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza сообщает, что в свертке у задержанного накануне, 2 ноября, 25-летнего бойца Hardcore Fighting и лиги «Наше Дело» Кирилла Самброса находились наркотики. По данным канала, экспертиза показала, что в пакетике было 0,97 грамма мефедрона. Теперь спортсмену грозит уголовное дело, говорится в сообщении.

Машину такси, в которой находился Самброс, правоохранители остановили ночью на Шмитовском проезде. По данным Baza, он нервничал, что и вызвало подозрение у стражей порядка, поэтому они решили досмотреть машину. При спортсмене, уточняет канал, был обнаружен сверток с неизвестным веществом, который отправили на экспертизу.

Ранее правоохранители в Краснодаре задержали бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева с 500 граммами мефедрона. Ему может грозить серьезный тюремный срок за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. При этом адвокат спортсмена Екатерина Макличенко отрицает, что при задержании у ее подзащитного были наркотики и намерена тщательно проанализировать материалы дела.

До этого крупную партию запрещенных веществ нашли в доме заслуженной артистки РФ Рамили Искандер (Хисамовой). По данным Baza, у нее обнаружили два килограмма мефедрона и дозу кокаина. Возбуждено уголовное дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.