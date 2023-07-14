Боксер Папин поддержал Усика в планах баллотироваться на пост главы Украины

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Алексей Папин

Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Папин, работавший в тренировочном лагере Александра Усика и хорошо знакомый с ним лично, положительно воспринял планы коллеги стать президентом Украины. По его словам, которые приводит NEWS.ru, это позволит наладить отношения Украины и России.

Будем надеяться, что Усик станет президентом. Он же ранее не раз говорил, что мы один народ — славяне. Может, наладятся отношения между Россией и Украиной. Хотелось бы в это верить. Посмотрим. Думаю, многие украинцы, наверное, его поддержат в этом начинании, — считает Папин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов отрицательно отнесся к политическим амбициям Усика. Он считает, что это большая ошибка, и Украина с Усиком во главе «будет проседать», поскольку у боксера нет ни своей команды, ни опыта административной работы.

Александр Усик рассказал о планах баллотироваться на пост президента Украины в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). На его счету 20 побед в 20 поединках.