Российский тяжеловес Валентин Молдавский в минувший уик-энд одержал уверенную победу на турнире Bellator над американцем Хави Айалой. На протяжении трёх раундов россиянин деклассировал соперника в партере и заявил о себе как об одном из претендентов на чемпионский титул в тяжёлом весе. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он объяснил, почему выходит под композицию Полины Гагариной и как появилось её обращение к бойцу, почему не считает Сергея Харитонова интересным соперником и кого видит фаворитом в бою Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

— В бою с Хави Айалой вы провели 11 тейкдаунов. В UFC такой результат покорился только Каину Веласкесу за пять раундов. Целенаправленно отрабатывали этот компонент боя?

— Да. Я изначально планировать больше бороться и следовал этой тактике. Конечно, не мог запланировать, что тейкдаунов будет именно 11. Хотел именно переводить Айалу в партер и бить.

— Его превосходство в весе не создавало проблем с бросками?

— Превосходство соперника в весе не стало новостью. Я привык уже драться и бороться с более тяжёлыми оппонентами, поэтому был полностью к этому готов.

— Досрочно победить не пытались?

— Я вышел на приём в конце первого раунда, но не получилось его додавить. Он смог выкрутиться и убрать руку, хотя я был к этому близок, так как он уже хрипел.

— Вы начинали карьеру в полутяжёлом весе. В тяжах решили выступать, чтобы не конкурировать с Вадимом Немковым?

— Я только первый профессиональный бой провёл в полутяжёлом весе, а дальше дрался в тяжёлом. Так получилось, что в Гран-при RIZIN мы дрались в тяжёлом весе, поэтому после того боя я решил не гонять.

— После четырёх побед в Bellator чувствуете, что находитесь близко к титульному бою? С кем из статусных соперников хотели бы подраться?

— А кто там остался из статусных?

— Райан Бейдер, Шейк Конго, Сергей Харитонов.

— Бейдер — это чемпион, но сначала ему надо защитить свой другой пояс от Вадима Немкова, а Сергей Харитонов разве имеет какой-то рейтинг, чтобы приблизить меня к титулу? Он проиграл Васселу и Айале, у которых я уверенно выиграл. Он в рейтингах на 20 позиций ниже меня. Васселл его разбил в одну калитку и поборол. Не думаю, что бой с ним мне интересен и приблизит меня к титулу. Поэтому остаётся Конго и Тимоти Джонсон, победивший нокаутом на том же турнире, что и я. Думаю, Айала на данный момент даже постатуснее Харитонова. Харитонов давно выступает, но в последнее время у него осталось только прежде известное имя.

— Три бойца Fedor Team приблизились вплотную к титулу. Вы с Немковым и Токовым не спорили, кто первый из вас возьмёт пояс?

— И так понятно, что это будет Вадик, потому что у него уже назначен титульный бой. А потом в течение года, надеюсь, Толик подерётся за титул, а потом и я.

— Вы считаете Вадима фаворитом в бою с Бейдером?

— Да. Не потому что он из моей команды, а потому что объективно смотрю на расклад сил. Конечно, в бою бывает всякое, но потому, что я вижу, считаю Вадима явным фаворитом.

— Вы видели видео-обращение Полины Гагариной, посвящённое вам перед боем с Айалой в связи с тем, что выходите под её композицию?

— Конечно, видел. Как такое не увидеть. Мне скинул наш хороший друг Рома Коробко, а Полину попросил Эдгард Запашный. Спасибо им большое за поддержку, было приятно.

Полина Гагарина Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Почему из многочисленных вариантов исполнения «Кукушки» вы выбрали именно Гагарину?

— Больше всех понравилась. Эта композиция получилась самой эпичной. Всё-таки в исполнении Цоя песня более спокойная, под неё лучше не на бой выходить, а на кухне сидеть.

— Через месяц с небольшим состоится самый ожидаемый бой в российских ММА между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Вам он интересен?

— Конечно. С удовольствием посмотрю этот поединок.

— Кто победит?

— Думаю, что Магомед Исмаилов. Конечно, Александр крупнее, но у Магомеда намного лучше борьба. За счёт этого фактора он и будет доминировать.

— Вы когда планируете вернуться к активным тренировкам и выступлениям?

— Пока я планирую немного отдохнуть, а потом буду помогать Вадиму Немкову готовиться к Бейдеру. После этого будут понятны и мои дальнейшие перспективы.

— Из-за чего сорвался ваш бой с Тимоти Джонсоном в прошлом году?

— У меня оторвалась левая ключица в августе, из-за чего тот бой сорвался. Я её залечивал два-три месяца, из-за чего получился большой простой. У нас несколько раз срывался бой с Джонсоном: то у них не получалось, и мне ставили другого соперника, то я не мог выйти. Но Джонсон остаётся интересным для меня оппонентом, один из немногих тяжёловесов наряду с Конго, который мне сейчас интересен и победа над которым может привести к титульному бою.