Министр спорта РФ поблагодарил Нурмагомедова за победу

https://static.news.ru/photo/bf2ca602-16c7-11eb-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру. Несмотря на то что такое решение бойца многих удивило, спортивное сообщество отнеслось к нему с уважением. Это подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин в своём поздравлении Хабибу.

Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с уверенной победой! <...> Он объяснил, почему больше не хочет участвовать в поединках, и мы с уважением относимся к его решению. <...> Мы благодарны Хабибу за яркую спортивную карьеру. Его воля к победе, вера в свои силы, спортивное мастерство и, конечно, патриотизм и гордость за свою семью являются примером для миллионов людей, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Хабиб объявил об уходе после убедительной победы в титульном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби над американцем Джастином Гейтжи. Нурмагомедов победил во втором раунде удушающим приёмом. Он завершил карьеру непобеждённым, с выдающейся статистикой — 29 выигранных боёв и ни одного поражения.

Как писал NEWS.ru, председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун выразил надежду, что однажды Хабиб захочет вернуться в октагон. Для юбилейного 30-го боя Федун готов предоставить Нурмагомедову домашний стадион «красно-белых».