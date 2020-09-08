Минеев о возможном бое с Исмаиловым: я женат, детей надо делать

https://static.news.ru/photo/fcde62fe-f1e9-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известный российский боец Владимир Минеев рассказал, намерен ли он продолжить свою карьеру в UFC, а также поделился мнением о российских спортсменах, которые хотят любой ценой попасть в промоушен.

Это люди, которые думают только о продвижении в спорте и не думают о разносторонней жизни. У всего есть своя цена и всему своё время, — сказал Минеев на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Также он заявил, что сейчас не готов говорить о его возможном бое с Магомедом Исмаиловым.

Сейчас вообще не про Исмаилова разговор, я думаю только о предстоящем сопернике. Надо посмотреть на свою форму и отталкиваться дальше. Я в институте учусь, экзамены сдавать надо. А ещё я женат, детей надо делать, — добавил он.

Минеев в главном поединке турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова встретится с Дауреном Ермековым из Казахстана, который заявил, что его не напрягает тот факт, что он станет переходным соперником, писал NEWS.ru. В случае, если Минеев одержит победу, то следующий бой российского спортсмена состоится с Магомедом Исмаиловым.