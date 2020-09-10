Магомед Исмаилов в прямом эфире назвал Владимира Минеева «химиком»

https://static.news.ru/photo/50912b0e-f3af-11ea-a72b-fa163e074e61_660.jpg Магомед Исмаилов Фото: maga_isma/instagram.com

Российский боец ММА Магомед Исмаилов высмеял победу соотечественника Владимира Минеева на московском турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

При подведении его итогов в эфире «Матч ТВ» Исмаилов заявил , что выигравший главный бой вечера Минеев в лице казахстанца Даурбека Ермекова имел слабого соперника.

Если бы я сказал, что Ермеков для него не оппозиция, то эта победа не была бы так ценна для него. Кого Даурен победил до Минеева? Назовите хоть одно имя. Я считаю, что ему нужна более грозная оппозиция. Хочу, чтобы бою этому придавали значимость, что вот он победил хорошего спортсмена, — заявил Исмаилов.

Он и Минеев в октябре 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 так и не смогли выявить победителя в очном поединке из пяти раундов. Теперь Исмаилов назвал Минеева «химиком» и предложил вместе пройти допинг-контроль.

Хочу спросить, вот ты говоришь о химии и прыщиках на коже, они могут от сладкого появиться. Мы знаем культуристов без одного прыщика. Я хочу сказать на всю страну, что Минеев — «химик»! Ахахаха! Главное, не обижайся. Я отвечаю за слова, организуйте нам с Минеевым допинг-контроль, я приду, мы сдадим анализы вместе! — подчеркнул Исмаилов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 сентября, сразу после победы над Ермековым, Минеев обвинил Исмаилова в использовании стимулирующих препаратов. Говоря о возможном очном поединке, он отметил, что не будет настаивать, «чтобы Мага перед поединком сдавал проверку на допинг-контроль». Всем и так понятно, что у него высыпания на спине не потому, что он рубашку не меняет, заявил тогда Минеев.