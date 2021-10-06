Корешков: Джонсон - слишком жёсткий боец для последнего боя Емельяненко

Российский боец ММА Андрей Корешков прокомментировал выбор соперника Фёдора Емельяненко в его прощальном бою на турнире Bellator в Москве. По его мнению легендарному бойцу будет тяжело с огромным и неудобным соперником.

Я, наверное, соглашусь с большинством, потому что для Фёдора это действительно очень рискованный поединок, так как Тимоти находится в хорошей форме. Он проиграл титул Молдавскому в довольно близком бою и до этого победил двух топов: Шейка Конго и Мэтта Митриона (нокаутом). Джонсон слишком жёсткий боец для последнего боя Фёдора, — рассказал Корешков NEWS.ru.

Также боец отметил, что Фёдор вправе выбирать любого соперника, но бой получится для него очень тяжёлым, так как Джонсон неудобный, нестандартный и огромный.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко высказался об отношениях с младшим братом Александром и возможном бое с ним.