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Фёдор Емельяненко рассказал о «заблудившемся» брате и возможном бое с ним

18:12, 04 октября 2021
Фёдор Емельяненко рассказал о «заблудившемся» брате и возможном бое с ним Фёдор Емельяненко Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко высказался об отношениях с младшим братом Александром и возможном бое с ним. Слова бойца приводит YouTube-канал «Ушатайка».

Заблудился Александр... Заблудился. Мне очень жаль, что так происходит с Александром, но, знаете... Видно, хоть человек и говорит: «Веруйте в Бога», но сам живёт совсем без Бога, — сказал Емельяненко.

Он добавил, что боя между ними никогда не могло быть и не будет.

Следующий бой Фёдор проведёт на турнире Bellator 269 23 октября в Москве против Тимоти Джонсона.

23 сентября сообщалось, что Фёдор Емельяненко решил выучиться на садовода.

1 октября Александр Емельяненко, известный проблемами с алкоголем, отказался рекламировать алкогольные напитки.

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