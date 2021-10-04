Фёдор Емельяненко рассказал о «заблудившемся» брате и возможном бое с ним

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко высказался об отношениях с младшим братом Александром и возможном бое с ним. Слова бойца приводит YouTube-канал «Ушатайка».

Заблудился Александр... Заблудился. Мне очень жаль, что так происходит с Александром, но, знаете... Видно, хоть человек и говорит: «Веруйте в Бога», но сам живёт совсем без Бога, — сказал Емельяненко.

Он добавил, что боя между ними никогда не могло быть и не будет.

Следующий бой Фёдор проведёт на турнире Bellator 269 23 октября в Москве против Тимоти Джонсона.

23 сентября сообщалось, что Фёдор Емельяненко решил выучиться на садовода.

1 октября Александр Емельяненко, известный проблемами с алкоголем, отказался рекламировать алкогольные напитки.