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Александр Емельяненко отказался рекламировать алкогольные напитки

16:00, 01 октября 2021
Александр Емельяненко отказался рекламировать алкогольные напитки Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о предложении его подопечному рекламировать алкогольную продукцию и их категорическом отказе. Александр не будет рекламировать то, что завело его в яму, по словам Бостанова на YouTube-канале Александра Лютикова.

Звонил какой-то человек, но я думаю, что это была попытка постебать. Я работаю в этой теме не один день, я знаю, как общаются и как ведут себя представители крупных брендов. Они не общаются подобным образом. Если будет предложение к нам, то и я, и Александр откажемся это делать, — сказал Бостанов.

Также менеджер отметил, что Александр встал на путь истинный и не станет рекламировать алкоголь.

Как сообщалось ранее, российский актёр Никита Джигурда рассказал, что его поединок с Александром Емельяненко возможен, но ему нужно полгода подготовки, чтобы набрать вес. Шоумен также отметил, что у него достаточно боевого духа, чтобы заниматься единоборствами в 60 лет.

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