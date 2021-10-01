Александр Емельяненко отказался рекламировать алкогольные напитки

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Австралийский боец UFC Дэн Хукер, который согласился выйти на коротком уведомлении на поединок против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 267 в Абу-Даби, заявил, что рассчитывает получить титульный бой в случае победы над другом Хабиба Нурмагомедова. Слова бойца приводит ESPN. Поединок пройдёт 30 октября.

Чувствую, что эта победа даст мне титульный шанс. Его (Махачева. — NEWS.ru) пытаются вывести на титульный бой, который станет моим, если я его побью. У меня такие же ощущения, как...