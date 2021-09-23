Фёдор Емельяненко решил выучиться на садовода

Российский боец Фёдор Емельяненко поступил в магистратуру. Второе высшее образование он будет получать в Воронежском аграрном университете по направлению «Садоводство». Обучаться спортсмен собирается заочно. Об этом сообщает РИА Новости.

Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (ММА) в тяжёлом весе Фёдор Емельяненко поступил в ВУЗ.

Зачислить на бюджетной основе с 1 октября 2021 года в число обучающихся первого курса заочной формы обучения абитуриентов, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр и прошедших по конкурсу по следующим направлениям подготовки магистратуры, - говорится в сообщении учебного заведения.

В августе он лично сдал документы. На экзаменах он набрал 9 баллов из 10 возможных. В числе прочих там были такие дисциплины, как «плодоводство» и «виноградарство». Срок обучения составит 2,5 года.

У 44-летнего спортсмена уже есть высшее образование. В 2009 году он окончил факультет физической культуры и спорта Белгородского государственного университета. Позже Емельяненко защитил там кандидатскую диссертацию по теме «Духовно-нравственные детерминанты в системе подготовки единоборцев смешанного стиля».

Ранее спортсмен рассказал, что не подписал контракт с UFC, так уже заключил договор с другой промоутерской компанией - Strikeforce.