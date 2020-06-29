22 августа в небольшом английском городке Брентвуд промоутер Эдди Хирн проведёт шоу в своём «Бойцовском саду» ( названном по аналогии с «Бойцовским островом» в Абу-Даби, который в период пандемии принимает турниры UFC), главным событием которого станет бой за титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе между британцем Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным. Его победитель станет официальным претендентом на основной чемпионский пояс, который принадлежит Тайсону Фьюри. Поветкин в своём последнем чемпионском заходе ставит цель побить двух более молодых британских гигантов, но они не считают его за серьёзного соперника.

Неопределённость против Поветкина

Поединок Поветкина и Уайта должен был состояться ещё весной, однако пандемия COVID-19 разрушила эти планы. Затем его переносили на июль, на август и, наконец, бой нашёл своё пристанище в заключительном из четырёх грандиозных турниров в «Бойцовском саду», который в августе проведёт компания Matchroom и промоутер Эдди Хирн. Для такого возрастного боксёра, как Поветкин, который в прошлом году разменял пятый десяток такая неопределённость явно не на руку. Ему и дольше времени требуется, чтобы набрать форму и сложнее её удержать, а построить идеальный тренировочный лагерь в нынешних условиях почти невозможно.

И хотя технически Поветкин значительно превосходит своего оппонента, возраст и разница в габаритах играют против него. В котировках букмекеров россиянин явный андердог, а его шансы на победу оцениваются из расчёта 1 к 3,5. В последних боях с Хьюи Фьюри и Майклом Хантером Александр действительно не впечатлил хорошей скоростью и физической подготовкой, но если двоюродного братца чемпиона он потянул на опыте, то с Хантером его хватило лишь на ничью. Уайт куда более опасный соперник. К тому же он будет выступать дома, подпитываемый огромной мотивацией возможного будущего боя с Фьюри, которого он не устаёт вызывать.

Диллиан Уайт dillianwhyte/instagram.com

Однако Фьюри после реванша с Донтеем Уайлдером хочет скрестить перчатки с другим британцем Энтони Джошуа и объединить в своих руках все чемпионские титулы в тяжёлом весе. Уайта очень беспокоит, что он так и не получит долгожданный денежный бой и он всячески провоцирует своего соперника.

Причина, по которой я еще не чемпион мира, заключается в том, что такие трусы, как Тайсон Фьюри, не хотят драться со мной. Вот почему я не чемпион мира. Такие трусы, как он и Уайлдер, не хотят драться со мной. Они продолжают убегать. Тайсон Фьюри — у тебя два варианта: или освободи титул, или дерись со мной, — заявил Уайт в интервью телеканалу IFL.

Шанс Поветкина в самоуверенности соперника

Когда-то, два года назад Уайт таким же образом вызывал на бой Александра Поветкина, обвиняя его в трусости. Тогда россиянин только что подрался за титулы с Энтони Джошуа, а он сам ещё не был временным чемпионом. С тех пор, как их бой стал реальностью, он стал более уважительно отзываться о Русском Витязе, но в этих словах много политкорректности и мало искренности.

Я думаю, что бой с Поветкиным на самом деле опаснее для меня, чем с Энди Руисом. По крайней мере, Поветкин будет в форме, а Энди может и нет. Поединок с Поветкиным пройдет в Великобритании: в Лондоне или Манчестере, — говорил Уайт в начале года.

Сейчас он гораздо чаще рассуждает о гипотетическом бое с Фьюри, нежели о своём непосредственном сопернике. О таких случаях боксёры говорят «не надо смотреть за спину своему сопернику». Часто подобная самоуверенность и недооценка играла со многими перспективными бойцами злую шутку, не позволяя получить долгожданный бой. В последнем бою с поляком Мариушем Вахом Уайт выглядел именно так. Вялый и демотивированный боксёр не без труда одолел вышедшего в тираж соперника, которого Поветкин в своё время просто не заметил.

Фьюри не воспринимает Поветкина всерьёз

Но даже в случае успеха Александра в его непростом бою, ему будет сложно рассчитывать на бой с Фьюри. И дело тут не только в том, что все планы высоченного ирландца расписаны до конца 2021 года, а в том, что Поветкин ему не интересен, и отзывается о нём он весьма уничижительно уже несколько лет. Ещё во время организации так и несостоявшегося боя с Деонтеем Уайлдером, Фьюри был уверен, что у россиянина в нём нет никаких шансов.

Я покажу вам, насколько маленький Поветкин на самом деле. Смотрите, он похож на карлика, по сравнению со мной и Деонтеем. Только взгляните на эти размеры. Он напоминает карлика. А Уайлдер такой же большой, как и я, а Поветкин выглядит как легковес. Я знаю, что у Александра слабый подбородок, потому что каждый раз, когда Владимир Кличко касался его лица, он падал. Сколько раз он падал? 19? — говорил Фьюри четыре года назад в интервью Вoxingnews24.com.

Сейчас ко всем упомянутым недостаткам российского боксёра добавился и возраст. Некоторые СМИ передали его недавние слова о способности Поветкина удивить Уайта как некую похвалу, но на самом деле это была довольно едкая ирония в адрес обоих в стиле Тайсона Фьюри, в ответ на очередной прямолинейный вызов Уайта.

Это возможно только в твоих мечтах, бомж. Беспокойся лучше о 40-летнем Поветкине в саду у Эдди Хирна. Он может тебя удивить, а пока встань на колени и скажи, что любишь меня, — написал он в Twitter.

Печально, что в разборках лучших тяжеловесов планеты Поветкин выглядит уже не как субъект, а как объект, однако в его силах изменить это положение вещей, нокаутировав Уайта. Правда, и в этом случае он скорее станет желанным соперником с поясом для амбициозной молодёжи, чем обратит на себя внимание Фьюри и Джошуа.