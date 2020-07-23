Исмаилов и Емельяненко раскрыли детали своего спарринга

Бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко прокомментировали свой предстоящий поединок. Он состоится 24 июля 2020 года. Своё мнение они высказали в совместном видеоролике, опубликованном в Instagram Емельяненко.
Люди говорят уже, у нас «договорняк», — сказал Исмаилов.
На эту фразу Емельяненко безразлично отвечает, что люди всегда что-то говорят. Ранее бойцы провели заключительную тренировку перед поединком.
Как информировал NEWS.ru, турнир MMA АСА 107, организованный крупнейшим российским промоушеном АСА, где хедлайнерами выступят Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко, пройдёт в формате телевизионного шоу, без зрителей. Всем купившим билеты вернут деньги, говорят организаторы.
Как считает спортивный журналист Александр Круглов, этот турнир задаст новый тренд в индустрии единоборств, где шоу будет больше, чем спорта.
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