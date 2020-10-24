Империя хаоса: кому достанется пояс Хабиба Нурмагомедова

24 октября после победы удушающим приёмом над Джастином Гейтжи россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил, что покидает ММА непобеждённым и оставляет свой пояс вакантным. Скорее всего, он будет разыгран в начале следующего года. NEWS.ru разбирался, кто из претендентов может взять титул уже сейчас, а кто попытается забрать его в отдалённой перспективе. Однако в одном из самых конкурентных дивизионов UFC такой доминирующий чемпион, каким был Нурмагомедов, появится точно не скоро.

Побитые экс-претенденты выйдут из тени лишь на время

Исходя из логики и рейтинга, титул должны разыграть между собой недавние соперники Нурмагомедова Конор Макгрегор, Дастин Порье и Джастин Гейтжи. Первые двое предварительно договорились провести бой между собой в январе, правда, Макгрегор не хочет гонять вес и настаивает, чтобы он прошёл в категории до 77 кг. Однако руководство UFC не видит в этом никакого смысла, да и сам ирландец может изменить мнение, если на кону будет вакантный титул. Другое дело, что вряд ли он станет долгоиграющим чемпионом, потому как ему давно интересны не пояса, а денежные бои и защищать титул против достойного, но не звёздного претендента он попросту не будет и, скорее, предпочтёт подраться в боксе с Мэнни Пакьяо.

Порье после поражения от Хабиба побил крепкого австралийца Дэна Хукера и в случае успеха в бою с Конором может стать достойным чемпионом, однако не факт, что его правление продлится также долго. Дастин — сильный рубака с хорошей выносливостью и бойцовским характером, однако у него нет достаточного количества запаса прочности. То же самое можно сказать и о Гейтжи, который вполне может стать следующим претендентом и провести как мегакассовый бой с Макгрегором, так и реванш с Порье. Однако в бою с Хабибом мы вновь увидели весьма ограниченного бойца, который и в стойке пропускал многовато, а в партере оказался и вовсе беспомощным против чемпиона.

Каждый из этих троих способен забрать пояс и владеть им какое-то время, но вряд ли они будут олицетворять собой эпоху в истории лёгкого веса. Таковых по сути было всего две — это период правления Би-Джей Пенна, когда категория до 70 кг была самой лёгкой в UFC, и 2,5 года безраздельного царствования Нурмагомедова, выигравшего в октагоне 13 схваток из 13 возможных.

Злой гений Хабиба

До минувшего мая Тони Фергюсон не проигрывал в октагоне восемь лет и считался самым неудобным соперником для Нурмагомедова. Их бой срывался пять раз и так и не состоялся. Бытует мнение, что весной Хабиб не особо стремился вылететь в США, чтобы его заменил Гейтжи, который целенаправленно готовился под Эль Кукуя и сумел застать его врасплох. Следующий поединок Фергюсона должен показать: было поражение следствием неудачного для него стечения обстоятельств или годы начали брать верх над 36-летним бойцом.

Однако UFC не стремится строить карьеру Фергюсона — что раньше, что сейчас. Он всегда был хорошим бойцом, но актёром второго плана, а не звездой лиги калибра Хабиба и Конора, вокруг которых и устраивается весь «движ». Даже если Тони побьёт какого-нибудь Майкла Чендлера, а затем выиграет долгожданный титульный бой, его правление не будет долгим в силу возраста и множества травм, полученных в тяжелейших битвах.

Наследник по прямой

Ислам Махачев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё в начале чемпионского расцвета Хабиба его отец подчёркивал, что следующим чемпионом должен стать Ислам Махачев. Бессменный главный спарринг-партнёр дагестанской звезды всё время находится в его тени, а если и говорит в соцсетях что-то острое, то, наверняка, с подачи менеджера Али Абдель-Азиза. Махачев и по бойцовскому стилю являет собой ухудшенную копию Хабиба. Он хороший, но не гениальный борец, что-то умеет в стойке, но явно не потянет против топового ударника. Предстоящий бой с экс-чемпионом UFC Рафаэлем дос Анжосом, чьи лучшие годы уже позади, станет для него хорошим тестом на готовность драться за титул. Когда-то и для Нурмагомедова победа над этим бразильцем была самой громкой в карьере.

С другой стороны, передача пояса по наследству Махачеву напоминает аналогичную историю между Жоржем Сен-Пьером и Рори Макдональдом. Красный Барон многому научился у лучшего полусредневеса в истории, тренировался с ним, и когда был молод, считалось, что станет его наследником. На деле он оказался просто ухудшенной копией своего соотечественника и не потянул ни одного настоящего топа в UFC, а затем лишился пояса в финале Гран-при Bellator, а сейчас готовится дебютировать в третьей лиге Америки PFL. Так и Махачев без опеки Абдулманапа может остаться вечно подающим надежды околотоповым бойцом.

Новые лица

Среди молодых легковесов UFC пока нет столь яркой звезды, про которую можно сказать, что это однозначно будущий король, как это было с молодыми Джоном Джонсом, Нурмагомедовым или Исраэлем Адесаньей. Из тех, кто в ближайшей перспективе мог бы вмешаться в борьбу за титул, можно отметить новичка промоушена Майкла Чендлера, доказавшего свой топовый статус в Bellator и получившего право на роль запасного в титульном противостоянии Нурмагомедова и Гейтжи. В случае победы над топовым соперником он может уже следующий бой провести за титул. Сам Чендлер также нацеливается на топ-5, а потому он разозлил Хабиба отказом драться с Махачевым.

В последнее время очень достойно выступает 31-летний бразильский мастер джиу-джитсу Шарлес Оливейра, который пока также ждёт соперника. С 2017 года он одержал семь побед подряд, в том числе уничтожил крепкого бойца из первой десятки Кевина Ли. Оливейра — лучший грепплер в данном весе, но при этом абсолютно не медийный персонаж. По части умения себя раскрутить ему далеко даже до Фергюсона, не говоря уже о Коноре и Хабибе, а потому своего шанса он может и не дождаться, ведь в октагоне титульные «пироги» давно раздаются далеко не только по спортивному принципу.