Императорские бои: Фёдор Емельяненко вернётся, чтобы получить

Фёдору Емельяненко в сентябре исполнится 44 года, но он продолжает драться. У Последнего Императора осталось два боя по контракту с лигой Bellator, и как минимум один из этих поединков может получиться поистине гигантским. Американский рестлер Брок Леснар ради Фёдора готов вернуться в смешанные единоборства, и сейчас сложно найти причину, почему проект может сорваться.

На чёртовом острове бог знает где

Впервые Фёдор Емельяненко и Брок Леснар могли встретиться в 2009 году. На тот момент Фёдор шёл на беспроигрышной серии из 27 боёв, растянувшейся на восемь лет. Он был кем-то вроде Лионеля Месси в футболе — человеком на самой вершине своего вида спорта. Разница только в том, что у аргентинского футболиста всё-таки есть достойный конкурент в лице Криштиану Роналду, а у Фёдора тогда их не было вовсе. Во всяком случае, так казалось.

Брок Леснар — это здоровенный «монстр», безумно популярный в те годы в США не только как боец смешанного стиля, но и как рестлер. При росте 193 сантиметра его боевой вес составлял и до сих пор составляет 130 килограммов. По сравнению с ним Емельяненко — малыш. Но Фёдор как раз и был славен тем, что всегда побеждал превосходящих его в размерах соперников.

Организовать этот бой пытался лично глава UFC Дэйна Уайт. Он прилетел на остров Кюрасао в Карибском море, где отдыхал Фёдор в тот момент. Дэйна назвал это место «чёртовым островом, который находится бог знает где». С Фёдором там был менеджер Вадим Филькенштейн и человек по имени Сергей Матвиенко, акционер лиги М-1 Global. Уайт уверяет, что предложил Федору $30 млн за контракт с UFC, который подразумевал бой с Броком Леснаром, но менеджеры россиянина над предложением посмеялись.

Вскоре после той истории Фёдор потерпел три поражения подряд, и его статус прилично пошатнулся. Несмотря на это, в 2012 году, если верить Уайту, он снова предложил Фёдору контракт с UFC и бой с Леснаром, который по-прежнему хотели увидеть фанаты. Но россиянин отказался во второй раз. Теперь — якобы из-за завершения карьеры, которую он в итоге возобновил спустя три года.

Сам Фёдор никогда не отрицал, что действительно вёл переговоры с Уайтом, но причиной отказа называл неуважительное к себе отношение. Дескать, Дэйна после переговоров сообщил прессе, что Емельяненко согласился, хотя на самом деле он своего согласия не давал. Так говорить было не по-мужски, по мнению Последнего Императора.

Бой по-прежнему реален, но есть другая идея

И вот спустя восемь лет поединок Емельяненко — Леснар снова актуален. Бойцам уже 85 лет на двоих, но это не значит, что их встречу стало сложнее организовать, наоборот. Кто откажется от семизначной суммы в долларах перед пенсией? Тем более, что Bellator — как раз такое место, где бои ветеранов-тяжеловесов являются основой всей бизнес-модели. Можно просто посмотреть на последних соперников Фёдора: всем, кроме Райана Бейдера, прилично за 40. Фрэнка Мира, Чейла Соннена и Куинтона «Рампейдж» Джексона Емельяненко уверенно прошёл, а Мэтту Митриону проиграл, но там лаки панч случился. Для тяжёлого веса — обычная история.

По контракту с Bellator у Фёдора осталось два боя. Брок Леснар сейчас стал свободным агентом, освободившись от контракта с рестлинг-промоушеном WWE, и сделал очень интригующее заявление о том, что он вернётся в ММА только ради одного боя — с Фёдором Емельяненко. Глава Bellator Скотт Кокер уже сообщил ESPN о желании такой поединок организовать.

Теперь дело за Фёдором. Если он даст согласие, этот бой состоится. Букмекеры, кстати, уже начали принимать на него ставки. Интересно, что фаворитом считается Леснар. Шансы на его победу оцениваются в 55-60%. Дело в том, что в последнее время любой бой Фёдора — лотерея: он может упасть от первого же удара, а может и сам уронить кого хочешь. Но с Леснаром шансов получить действительно будет много. Такую махину как Брок попробуй урони. Но главное — есть стопроцентный шанс получить хорошую сумму денег.

Действительно ли такой бой реален? Ответил NEWS.ru российский промоутер, глава компании Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Такой бой по-прежнему можно организовать, но надо признать, что более актуальным он был 10 лет назад. Сейчас по-прежнему он соберет отличные рейтинги, но и денег потратить придётся немало. Не знаю, есть ли они у Скотта Кокера. Мне кажется, более интересным был бы бой Фёдора и Вердума, все-таки у них есть своя история, это был бы реванш. Там был бы свой символизм. Хотел бы я организовать бой Фёдора с Вердумом? Конечно. Но не думаю, что это сейчас реально. Bellator не для того подписывал Фёдора, чтобы он дрался с Вердумом в других организациях, — сказал Гаджиев.

Так или иначе, если Фёдор-таки даст согласие на бой с Леснаром или Вердумом, это будет главная новость спорта на целую неделю. Как ни относись к последним поединкам Емельяненко, его величие всегда останется при нём. Разве не имеет человек права заработать деньжат перед тем, как уйти из профессионального спорта окончательно?