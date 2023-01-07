Хабиб Нурмагомедов решил окончательно уйти из ММА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял решение окончательно уйти из индустрии смешанных единоборств (ММА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три источника, близких к спортсмену.

Хабиб ушел из индустрии ММА. Он больше не будет тренировать, не будет присутствовать с командой на сборах. Это сделано, чтобы проводить больше времени с семьей, — рассказал один из собеседников агентства.

Сам Нурмагомедов также косвенно подтвердил данную информацию, опубликовав соответствующее заявление в социальных сетях.

Подвели итоги года. Год, конечно, выдался очень насыщенным и успешным. Берегите себя, братья! Надеюсь, мое решение пойдет только на пользу, обнял вас всех крепко! Спасибо вам, вы были большой причиной моего успеха в спорте, — написал спортсмен.

Хабибу Нурмагомедову 34 года. О завершении спортивной карьеры он объявил в октябре 2020 года. За время выступлений в смешанных единоборствах он одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. Свое решение оставить спорт россиянин объяснил обещанием, данным матери.

Титул чемпиона UFC Нурмагомедов завоевал 7 апреля 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Он также трижды защищал титул, выступаю против ирландца Конора Макгрегора и американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

В марте 2022 года Нурмагомедова включили в Зал славы UFC.

После завершения карьеры россиянин выступал в качестве тренера, приведя к чемпионским титулам в UFC и Bellator Ислама Махачева и Усмана Нурмагомедова.