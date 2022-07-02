Хабиб рассказал, с кем бы хотел подраться Нурмагомедов рассказал о мечте подраться с баскетболистом Джорданом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время церемонии введения в Зал славы UFC рассказал журналистам, что его соперником мечты среди знаменитостей является один из самых известных баскетболистов всех времен Майкл Джордан, пишет Bloody Elbow. При этом он не смог объяснить свой выбор, сказав лишь, что видит в нем достойного партнера по спаррингу.

Майкл Джордан, я чувствую, что могу победить его, — со смехом сказал Нурмагомедов.

Накануне Нурмагомедова официально ввели в Зал славы UFC. Торжественная церемония прошла в Лас-Вегасе (США).

Последний бой в своей карьере Нурмагомедов провел в октябре 2020 года. В рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гейтжи, применив удушающий прием «треугольник» во втором раунде. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах. Он также одержал 13 побед в 13 боях в рамках UFC. Кроме того, Хабиб стал первым россиянином в Зале славы UFC.