Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator в легком весе, победив Фрейре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Усман Нурмагомедов

Российский боец Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре в титульном поединке за пояс Bellator в легком весе. Турнир по смешанным единоборствам Bellator 288 проходит в Чикаго на стадионе «Уинтраст-Арена».

Судьи единогласно отдали победу Нурмагомедову, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету 24-летнего Усмана Нурмагомедова стало 16 побед в 16 поединках по смешанным единоборствам.

Фрейре владел титулом с ноября 2021 года, первая же защита чемпионского титула в бою против Нурмагомедова оказалась для 36-летнего бразильца неудачной. У него в активе осталось 24 победы, при 11 поражениях.

Ранее в Сочи состоялся турнир ACA 148, в рамках которого чемпион лиги в полутяжелом весе Муслим Магомедов провел третью успешную защиту титула, победив Олега Оленичева. Магомедов теперь по новому кругу будет проверять на прочность своих соперников. Следующим точно станет Матевосян, который уже проиграл Муслиму в марте этого года.