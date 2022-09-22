Хабиб Нурмагомедов рассказал, зачем полез в драку с командой Макгрегора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на подкасте экс-боксера Майка Тайсона рассказал, почему полез в драку с командой ирландского бойца Конора Макгрегора после победы над ним в октябре 2018 года. По его словам, ему было недостаточно их поединка. Хабиб на турнире UFC 229 выиграл у Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.

Я ожидал большего от него, понимаешь? Когда я разговаривал с ним, то он оправдывался: «Это всего лишь бизнес». Когда я поймал его за шею и задушил, он сдался. Я тогда подумал: «Ты привез сюда тысячи людей из Ирландии и сдаешься перед ними». Как ты можешь так поступать? <...> Потом я такой: «Хорошо, но этого недостаточно». Я понимал, что мне нужно что-то еще и тут я увидел, как кто-то из его угла начинает говорить в мою сторону, — сказал Нурмагомедов.

Россиянин добавил, что в этот момент он не сдержался и захотел «укусить ирландца за сердце».

16 августа Хабиба Нурмагомедова отказались включать в топ-5 бойцов в истории UFC. Соответствующее мнение высказал глава UFC Дэйна Уайт. Солидарность с ним выразил российский боец смешанного стиля Иван Штырков, выступающий в лиге RCC.

Ранее Хабиб рассказал, с кем бы хотел подраться. Его соперником мечты среди знаменитостей оказался один из самых известных баскетболистов всех времен Майкл Джордан. При этом боец не смог объяснить свой выбор, сказав лишь, что видит в Джордане достойного партнера по спаррингу.