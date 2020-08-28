Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скандальный клип бойца-рэпера Анубиса

https://static.news.ru/photo/4a8f97ea-e914-11ea-a694-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кузнецов (Анубис) Фото: пресс-служба Hardcore fighting

Организаторам бойцовской лиги Hardcore Fighting пришлось отвечать недовольным после скандального боя Дмитрия Кузнецова (Анубиса) против Абубакара Мамедова (Добряка).

Новый выпуск обсуждений Hardcore Fighting Conference доступен на YouTube. Резонансный бой прошёл две недели назад. В Сети обвинили организаторов в предвзятом отношении к Добряку и явной поддержке Анубиса. Также любители кулачных боёв обсуждали гонорары бойцов.

Основатель лиги Анатолий Сульянов лично ответил на все острые вопросы по мотивам боя. В студию также пришли три бойца, чтобы лично выяснить отношения с Анубисом: его давний противник Олег Белозёров, один из самых яростных бойцов лиги Амирхан Оев (Белый лев) и Тимур Никулин. В итоге Анубис и Белозёров договорились сойтись в поединке в клетке.

Кроме боев Кузнецов также увлекается рэпом, недавно он выпустил клип на композицию, в которой в крайне резких выражениях критикует бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. В студии Hardcore Fighting Conference Анубису передали реакцию чемпиона UFC в лёгком весе. Нурмагомедов заявил, что если его оскорбляют, то у оскорбляющего должно быть мужество ответить за слова.

В рамках выпуска анонсировали один из самых ожидаемых боёв — Зелимхан Дукаев (Пулемётчик) подерётся с Евгением Курдановым (Моряком).

Hardcore Fighting — первая в России профессиональная лига кулачных боев без перчаток, которая запустилась в июне 2020 года. В боях участвуют как молодые бойцы, так и профессионалы, звёзды бокса и ММА. Главный приз для соревнующихся — миллион рублей.

Ранее, как передавал NEWS.ru, бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон намекнул, что всё ещё рассчитывает на поединок с Нурмагомедовым.