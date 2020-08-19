Фергюсон намекнул, что надеется сразиться с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/d3b846e4-e2b5-11ea-96fa-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Бывший временный чемпион UFC американец Тони Фергюсон выразил надежду, что его поединок с российским чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым всё-таки состоится.

Об этом он намекнул в своём Instagram, опубликовав снимок октагона с постером «Хабиб — Фергюсон».

Продолжение следует, — написал боец.

Промоушен UFC уже пять раз пытался организовать поединок между Тони и Хабибом. Однако их бой так и не состоялся. На сегодняшний день Нурмагомедов остаётся непобеждённым чемпионом UFC в лёгком весе, на счету которого 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон одержал победу в 25 поединках и проиграл четыре.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский боец Тони Фергюсон поддержал чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.