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Глава UFC раскритиковал судейство в поединке между Яном и Стерлингом

Дэйна Уайт: судьи провалились, отдав победу Стерлингу
11:34, 10 апреля 2022
Глава UFC раскритиковал судейство в поединке между Яном и Стерлингом Пётр Ян контролирует тело Алджамейна Стерлинга в их бою в легчайшем весе во время турнира UFC 273 на Vystar Memorial Arena Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что судьи провалились, отдав победу Алджаймену Стерлингу в поединке с Петром Яном. Ранее американский боец одолел россиянина раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Слова Уйата приведены на сайте UFC.

Думаю, что судьи провалились, принимая решение. У меня получилось 3:2 по раундам в пользу Петра Яна, — заявил Уйат.

Для Яна эта поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Его соперник в ММА одержал 21 победу при трёх поражениях.

Ранее Пётр Ян высказался о поражении от американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. 28-летний уроженец Дудинки считает, что выиграл бой, а судьи лишили его победы.

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