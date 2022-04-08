Глава UFC раскритиковал судейство в поединке между Яном и Стерлингом

Пётр Ян контролирует тело Алджамейна Стерлинга в их бою в легчайшем весе во время турнира UFC 273 на Vystar Memorial Arena

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что судьи провалились, отдав победу Алджаймену Стерлингу в поединке с Петром Яном. Ранее американский боец одолел россиянина раздельным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Слова Уйата приведены на сайте UFC.

Думаю, что судьи провалились, принимая решение. У меня получилось 3:2 по раундам в пользу Петра Яна, — заявил Уйат.

Для Яна эта поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Его соперник в ММА одержал 21 победу при трёх поражениях.

Ранее Пётр Ян высказался о поражении от американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 273. 28-летний уроженец Дудинки считает, что выиграл бой, а судьи лишили его победы.