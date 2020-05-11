Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон получил перелом орбитальной кости на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) 249 в поединке против соотечественника Джастина Гейтжи.
По словам Дэйны Уайта, Фергюсон получил перелом орбитальной кости в поединке с Гейтжи, — сообщил журналист Yahoo Sports Кевин Йол.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прошедший во Флориде в условиях пандемии коронавируса первый турнир UFC 249 стал праздником для спортивных фанатов. Бои на любой вкус подарили сенсации. Теперь поединок мечты между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, скорее всего, уже не состоится, но новый претендент на титул Джастин Гейтжи выглядит не менее интересно. NEWS.ru подводит итоги возвращения боёв в октагон.
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