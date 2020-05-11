Фергюсон получил перелом орбитальной кости в поединке с Гейтжи

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Актёр и бывший российский боец UFC Олег Тактаров оценил шансы соотечественника Хабиба Нурмагомедова на победу в титульном бою против американца Джастина Гейтжи. По его словам, многое решит психология.

На каком-то сопернике ты психологически зацикливаешься. Соперник может быть не самым сильным для тебя, но ты просто на нём зацикливаешься и это многое решает и даже мешает, — объяснил Тактаров...