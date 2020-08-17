Энтони Джонсон возобновляет карьеру в UFC

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Экс-претендент на титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе американец Энтони Джонсон решил возобновить карьеру. Вопреки ранее сделанным заявлениям, он будет выступать в полутяжёлом весе, а не добиваться встречи с Джоном Джонсом в тяжах.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото со ссылкой на менеджера бойца Али Абдель-Азиза, Джонсон снова вступил в антидопинговую программу UFC и будут готовиться к своему возвращению.

Последний бой Джонсон провёл в апреле 2017 года, когда уступил в титульном поединке Даниэлю Кормье.

Как писал NEWS.ru, чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс оставил вакантным свой пояс и намерен продолжить карьеру в тяжёлом дивизионе.