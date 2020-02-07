Российский боец ММА Александр Емельяненко считает, что получил арест неоправданно.
В заключении думал, за что мне дали семь суток, я же ничего такого не совершал. Я всего лишь выпил вина и спел песню «Сектора Газа», — сказал Емельяненко журналистам.
Емельяненко был арестован 21 января на семь суток в Анапе за хулиганство. Боец был в нетрезвом состоянии.
Ранее российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал очередную выходку Александра Емельяненко, писал NEWS.ru.
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