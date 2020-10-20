Джошуа: хочу понять, как Уайт восстановился после нокаута от Поветкина

https://static.news.ru/photo/5d4bd73a-1368-11eb-8734-fa163e074e61_660.jpg Энтони Джошуа Фото: Jumeirah/wikipedia.org

Британский боксёр-тяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа прокомментировал отмену третьего боя Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, а также высказался о поражении Диллиана Уайта от Александра Поветкина.

Уайлдер должен сам объяснить, почему его бой с Фьюри не состоится. Мне интересно, что он скажет, в том числе и насчёт поражения в предыдущем бою. Был ли причиной тяжёлый костюм, перчатки, или что-то ещё. Надеюсь, он вернётся, потому что он — отличное дополнение к тяжёлому дивизиону. А что касается Диллиана Уайта, то я хочу понять, как он восстановился после нокаута от Поветкина, — приводит слова Джошуа Sky Sports.

12 октября стало известно, что Тайсон Фьюри отказался от третьего боя с Уайлдером. До этого они дрались дважды: в первый раз — в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью, во второй — в феврале 2020 года. На этот раз Фьюри победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Ближайший бой Джошуа проведёт 12 декабря — против болгарина Кубрата Пулева. За свою карьеру в профессиональном боксе 31-летний Джошуа выиграл 23 боя из 24, причём 21 — нокаутами. В июне 2019 года он проиграл мексиканцу Энди Руису, но уже в декабре взял реванш и вернул себе чемпионские титулы. Их поединок в Саудовской Аравии длился 12 раундов.

Первый бой Поветкина с Уайтом прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 21 ноября.

Ранее NEWS.ru писалоб изменении расстановки сил в тяжёлом дивизионе после отмены отказа Фьюри драться с Уайлдером.