Джонс рассказал, за счёт чего сможет победить Тайсона

https://static.news.ru/photo/e562118a-2fb4-11eb-9da2-fa163e074e61_660.jpg Рой Джонс Фото: royjonesjrofficial/instagam.com

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс рассказал о своей тактике на поединок с Майком Тайсоном, с которым он проведёт выставочный бой 28 ноября.

Майк — один из самых мощных парней, что только появлялись в боксёрском ринге, очень опасный, и он по-прежнему может нокаутировать одним попаданием. Но как только он поймёт, что не может нащупать цель, у вас появляется шанс. И знаете, в моих кулаках такие же большие бомбы, а может, ещё более опасные, потому что они быстрее, — приводит слова Джонса RIngtv.com.

Также Джонс рассказал, что намерен затащить бой в поздние раунды и там нокаутировать соперника, а также отметил, что бой вряд ли дойдёт до финального гонга.

Как писал NEWS.ru, 54-летний боксёр Майк Тайсон получит за бой со своим соотечественником 51-летним Роем Джонсом — младшим $10 млн.