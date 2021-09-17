Двоюродный брат рассказал, что Хабиб Нурмагомедов в детстве был слабым

Российский боец ММА, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров, который 17 ноября проведёт в Москве прощальный бой с Нариманом Аббасовым, поделился воспоминаниями из детства бывшего чемпиона UFC в лёгком весе. Спортсмен рассказал об этом YouTube-каналу «Руки выше».

Не сказал бы, что Хабиба с детства что-то выделяло на фоне остальных. С детства Хабиб был более слабенький. Помню, что даже мама его всегда говорила, чтобы не гоняли сильно. А вот Абубакар выделялся с детства мощью. Он больше выделялся. Какие-то упражнения Абдулманап давал, и Абубакар всегда был лучше в этом плане. Хабиб больше думал головой. Где-то мог умом опередить, — рассказал Завуров.

Также боец вспомнил, что Хабиб с детства увлекался футболом и всегда носил разные футбольные футболки и был с мячом, а также задавал старшим много вопросов.

Как сообщалось ранее, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гейтжи вспомнил последний поединок в карьере Хабиба Нурмагомедова и рассказал о единственном способе, с помощью которого он мог победить россиянина.