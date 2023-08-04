Друг Нурмагомедова объяснил, почему Хабиб отказался тренировать Илона Маска Магомед Магомедов, старший тренер сборной Москвы по ММА и друг Хабиба Нурмагомедова рассказал, почему Хабиб отказался тренировать Илона Маска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Магомед Магомедов, старший тренер сборной Москвы по ММА и друг Хабиба Нурмагомедова рассказал NEWS.ru, почему Хабиб отказался тренировать Илона Маска в преддверии его боя с Марком Цукербергом. По словам тренера, это могло отрицательно сказаться на имидже экс-чемпиона UFC в легком весе.

Во-первых, Хабиб тренирует только своих ребят, с кем он по жизни шел вместе. Он только с ними делится опытом, и попасть к нему в зал тяжело. Во-вторых, у Хабиба с Маском разные взгляды на жизнь. Илон часто попадает в некрасивые истории с алкоголем и наркотиками, и потом нашлись бы люди, которые упоминали бы имя Хабиба в подобных новостях, дескать они работали вместе, — сказал Магомедов.

Он добавил, что Нурмагомедову не нужны ни деньги, ни слава, поэтому ему неинтересна работа с Илоном Маском. Но Хабиб теоретически мог бы потренировать кого-то, чья репутация с его точки зрения, не запятнана, например наследных принцев Дубая или Саудовской Аравии, с которыми он знаком лично.

Ранее в пятницу, 4 августа, стало известно, что Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед его боем с сооснователем Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом. Как рассказал ТАСС источник, переговоры шли через генерального директора UFC Eurasia Андрея Громковского.