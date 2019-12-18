Российский боксёр-средневес Фёдор Чудинов в минувший уик-энд одержал победу во Владикавказе над представителем Монако Хассаном Н’Дам Н’Жикамом и завоевал пояс WBA Gold, который в перспективе позволит ему встретиться с чемпионом мира. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Чудинов рассказал о тренировках и жизни в Осетии, курьёзе в бою с Н’Жикамом и готовности снова стать чемпионом мира.

— Почему при подготовке к бою во Владикавказе вы даже переехали на постоянное жительство в Северную Осетию?

— Это была вынужденная мера, потому что подготовка к бою длится два-три месяца, и мне нужно было постоянно находиться со своим тренером Виталием Константиновичем Слановым, который живёт во Владикавказе. Я уже год тренируюсь под его руководством. Перед боями я на два месяца еду во Владикавказ, там прохожу полную подготовку, потом провожу бой, и после боя мне дают неделю отдыха, которую я провожу дома в Серпухове. Фактически получается, что я живу сейчас там, где работаю, то есть во Владикавказе.

— В Осетии хорошие традиции единоборств. Вы успели стать там своим и ощутить популярность?

— Я там со многими общаюсь. У меня сложилось впечатление, что в этой республике половина мужского населения — чемпионы, другая половина — их братья. Там много известных борцов, боксёров, много талантливых спортсменов. Мне нравится там готовиться, и результаты говорят сами за себя. Под руководством Сланова я провёл четвёртый бой, все выиграл, причём три нокаутом. Но, как мне сказали тренеры, и в недавнем бою с Хассаном Н'Жикамом мне немного не хватило до нокаута.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы пришли к Сланову уже состоявшимся боксёром, бывшим чемпионом мира. Сильно пришлось менять свой стиль и технику, чтобы подстроиться под нового тренера?

— Мы сразу нашли общий язык. Его подход к тренировкам развивает то, что мне дано от природы. Он не пытается ломать меня, навязать чужую технику. Что у меня получается, то мы и развиваем. Я чувствую колоссальное отличие от тренировок с другими наставниками и в работе с Виталием Константиновичем не испытываю никакого дискомфорта.

— Перед боем вы назвали Н'Жикама одним из самых серьёзных испытаний в карьере, однако он не смог дать вам равный бой. Соперник не разочаровал?

— Конечно, я ожидал от него большего. Он действовал так же, как Джордж Гроувз в бою со мной: старался после моих атак отвечать жёсткими ударами, чтобы остановить меня на противодействии. Я блокировал атаки, защищался и не дал его стратегии сработать. Потом он пытался убежать от меня, но тоже не получилось. Он не рассчитывал, что я все 12 раундов смогу спокойно его преследовать и держать его удары. Он достойно себя показал, но, видимо, я удивил и себя самого, и его. Сам Хассан не был настроен на то, что я буду в такой форме и покажу такой агрессивный и напористый бокс.

— Вы сказали, что могли даже закончить бой досрочно. В какой момент были близки к нокдауну?

— Я сам этого не чувствовал, но так сказали тренеры после боя. Им казалось, что у меня было несколько шансов его уронить. У меня всегда настрой работать, не думая о нокауте, пока не прозвучит гонг. Если начинаешь думать о нокауте, расслабляешься и можешь быть за это наказан. Я такие мысли от себя всегда гоню. В последнем раунде бой остановили на минуту раньше, когда Хассан был уже готов упасть от усталости. Почему-то гонг прозвучал на минуту раньше. Потом мы продолжили, но во время этой непонятной паузы он успел восстановиться.

— Какие перспективы открывает перед вами завоевание чемпионского пояса WBA Gold?

— В рейтинге WBA я занимаю первую строчку. Теперь я должен встретиться с чемпионом. Так как Альварес решил не оставаться в этом весе, скорее всего, это будет бой с Каллумом Смитом.

— Вы сказали, что готовы выйти на бой с Канело Альваресом, однако он вряд ли вернётся в ваш вес. Готовы подняться в полутяжёлый вес?

— Я бы хотел уточнить. Я сказал, что никогда не убегал от боёв, поэтому с удовольствием провёл бы поединок с Альваресом, но пока это мечта. Готов подраться и с Альваресом, и с другими топовыми боксёрами, но я реально смотрю на вещи и понимаю, что такой бой должен быть и для них очень выгоден коммерчески. Думаю, после того, как я выиграю ещё пару боёв у известных боксёров, таких как Н’Жикам, всё ещё изменится.

— Если говорить о более реалистичных целях, то сейчас регулярный чемпион WBA — японец Рёта Мурата, а временный — британец Крис Юбэнк, побеждавший вашего брата. Хотели бы с ним поквитаться?

— Есть огромное желание провести с ним бой. Когда мой брат проиграл ему, это было упущение в подготовке: слишком рано вышли на такой уровень. Если промоутеры договорятся, я готов выйти против любого чемпиона. И поединок с Юбенком — тоже одна из моих целей.

— В эти выходные Денис Лебедев возобновит карьеру боем с Табисо Мчуну. Что ждёте от этого поединка?

— Не люблю давать прогнозы. Бокс — такой вид спорта, где всё возможно. Я не в курсе, в какой форме сейчас Денис и как он готовится, но желаю ему победы и показать максимум в этом бою. Табисо Мчуну многие недооценивают, но это опытный и хитрый боксёр. Для Дениса это возможность снова показать свой класс и чемпионский характер.