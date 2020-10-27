Чисора рассказал, что сделает в бою с Усиком

https://static.news.ru/photo/c67a0d04-1830-11eb-9ed9-fa163e074e61_660.jpg Дерек Чисора Фото: James Wilson/imago sportfotodienst/Global Look Press

Британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя с украинцем Александром Усиком, который пройдёт 31 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Я сделаю так, что бы Усик, когда он будет покидать ринг, осознавал, что прошёл через настоящий бой. Он хочет делать вид, что находится на вершине пищевой цепи, но если он реально хочет там оказаться, ему нужно подраться с настоящим тяжеловесом. Я знаю, что он будет меня бросать о кухонную раковину. Этот бой сам себя продаёт, в Англии Усика любят. Даже те, кто бокс не смотрит, его любят, — приводит слова Чисоры BBC Sport.

В активе 33-летнего Усика 17 побед в 17 боях (13 — нокаутом) 36-летний Чисора провёл 41 бой, 32 выиграл (23 нокаутом) и 9 проиграл. Для Усика бой с Чисорой станет вторым в тяжёлом весе, 12 октября 2019 года он досрочно победил Чазза Уизерспуна.

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