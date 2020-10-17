Украинцы затравили Ломаченко после поражения от Лопеса

https://static.news.ru/photo/1168efa8-1136-11eb-8872-fa163e074e61_660.jpg Василий Ломаченко Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Украинские пользователи Сети в комментариях на странице боксёра Василия Ломаченко устроили настоящую травлю спортсмена после его поражения в объединительном матче за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе против американца Теофимо Лопеса.

Бой состоялся в Лас-Вегасе. Все трое судей отдали победу Лопесу со счётом 117:111, 116:112 и 119:109, причём последний счёт в исполнении дамы Джули Ледерман был явным перебором.

Комментаторы с Украины после матча начали писать оскорбительные послания. Особой «популярностью» пользовалось сообщение, которое перефразирует знаменитое высказывание Тараса Бульбы из одноимённого произведения Николая Гоголя: «Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?»

Ну что, сынок, помогли тебе твои москали? — писали украинцы на странице боксёра в Instagram.

Также соотечественники Ломаченко называли его проигрыш «позорным» и советовали «уехать к Усику». Кроме того, они подчёркивали, что боксёру не помогли выиграть его «русомирцы, на всю голову православнутые».

Спортсмена в мае текущего года внесли в базу украинского сайта «Миротворец» после его участия в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес». В картине Ломаченко высказывается о православии и говорит, что хотел бы дружить с россиянами.

Как ранее писал NEWS.ru, в матче между Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом было очевидно, что победу одержал украинский боксёр. Очень жаль, что судьи приняли неверное решение, заявил в разговоре с журналистами генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлёв.