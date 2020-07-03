Червиченко: смерть отца — не причина для Хабиба бросать карьеру

https://static.news.ru/photo/9168b32c-bd27-11ea-8cf4-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный функционер, бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и предположил развитие дальнейшей карьеры бойца в лёгком весе.

Один вопрос — пережить утрату, другой — закончить карьеру. Понятно, что у любого человека на свете два самых близких человека — сначала мать, потом отец. Переживания, конечно, огромны, тем более Абдулманап был и тренером, наставником, путеводителем по жизни. Это трагедия, но ребята на Кавказе никогда из-за этого не раскисали. Там к смерти относятся более философски, это точно не причина, чтобы коренным образом менять жизнь и бросать свои дела, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, теперь он главный в семье. Он мужчина и должен обо всех заботиться. И своими победами доказывать, что он первое лицо. Где-то через полгода всё уляжется, и Хабиб продолжит выступления.

В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов — отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы стало известно 25 апреля. В начале мая его доставили в военный госпиталь Москвы и сделали операцию на сердце. Позднее Хабиб дал комментарий о состоянии отца. 22 июня он заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на новость о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.