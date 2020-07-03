Черчесов высказался по поводу смерти Абдулманапа Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/784439a2-bd36-11ea-a97c-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб — спортсмен и мужчина, уверен, что он справится с этим испытанием. Выражаю ему и всем его близким свои глубочайшие соболезнования, — передаёт слова Черчесова «Спорт-экспресс».

Тренер национальной сборной добавил, что планировал встретится с Хабибом ещё на матче ЦСКА — «Спартак», но посетить игру у него тогда не получилось. Потом Черчесов договорился встретится с чемпионом UFC на матче «Спартак» — «Тамбов», где планировал подарить ему мяч с автографом.

Но, к сожалению, встречу вновь придётся отложить, — сказал Черчесов.

Ранее NEWS.ru писал, что национальная команда России по футболу выразила соболезнования чемпиону Хабибу Нурмагомедову в связи с кончиной отца Абдулманапа Нурмагомедова.