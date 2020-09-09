Брат за брата. Нурмагомедов-младший выиграл на глазах у Хабиба

https://static.news.ru/photo/a249ffae-f2f4-11ea-a475-fa163e074e61_660.jpg Хабиб и Усман Нурмагомедовы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смерть Абдулманапа Нурмагомедова стала одной из самых печальных спортивных новостей 2020-го — года, в котором неприятных неожиданностей было намного больше, чем обычно. И вот, спустя два месяца и неделю после ухода выдающегося тренера, в Москве был организован турнир его памяти — самое масштабное ММА-мероприятие года в России. Там действительно было на что посмотреть.

То, над чем работал Абдулманап

Формат турнира сделали такой, о котором говорили ещё до смерти Нурмагомедова-старшего. Как известно, Абдулманап был тренером не только Хабиба, но и целого ряда других бойцов, пока не таких известных, но с хорошими перспективами. Большое количество этих бойцов начало профессиональную карьеру во вновь созданной лиге Gorilla Fighting Championship (GFC).

И формат заключался в том, что лучшие бойцы GFC должны были выходить в клетку против лучших бойцов Fight Nights Global — возможно, главной и самой известной лиги России. Ее глава Камил Гаджиев ещё зимой обсуждал с Абдулманапом возможность организации такого турнира, и вот этот турнир состоялся. К сожалению, сам Абдулманап этого не увидел.

О том, что шоу было грандиозным, говорит и количество vip-гостей. Нечасто можно увидеть в одном зале сразу всех звёздных бойцов: и Хабиба, Петра Яна, и Забита Магомедшарипова, и Ислама Махачева, и Магу Исмаилова. Были и важные люди не из сферы ММА, например главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан «Спартака» Георгий Джикия.

Не подкачали и участники шоу, выходившие в клетку, там тоже состав был приличный, зрелищных боёв очень много. Единственный минус, если это можно назвать минусом, — чуть-чуть затянули всё. Заканчивать бои после часа ночи — это, конечно неоднозначное решение, учитывая, что Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой находится в подмосковном Новогорске. Можно только посочувствовать болельщикам, которым ехать куда-нибудь на юго-восток Москвы после шоу.

Победителей не судят

Наибольший интерес, понятное дело, представляли бои основного карда, их было четыре. В первом дрался человек, попавший под чуткий присмотр Абдулманапа Нурмагомедова в раннем детстве, когда воровал яблоки с участка семьи будущего чемпиона UFC. Зовут этого парня Магомед Аль Абдула, он представляет лигу GFC. Его соперником был Иван Ерёменко из Калининграда (Fight Nights).

Хабиб, понятное дело, болел за Абдулу, но ему пришлось расстроиться. Ерёменко отправил соперника в красивый нокаут, правым апперкотом точно в подбородок. Когда Абдула упал, судье пришлось сделать крайне эффектный бросок, чтобы не дать состояться добиванию и спасти Магомеду здоровье. Этот бросок рефери запомнился больше, чем нокаут и все остальные действия бойцов вместе взятые.

Следующий бой основного карда получился на редкость скучным. Настолько скучным, что победителю, Мухаммед Эминову пришлось за него даже извиняться. Все пять раундов он провозился в партере с казахстанцем Муратбек Касымбаи, извалял его и спокойно победил по очкам, сохранив титул чемпиона Fight Nights Global. Касымбаи оправдался тем, что на подготовку у него было всего две недели, но пообещал фанатам и Камилу Гаджиеву, что они о нём ещё вспомнят.

Особый интерес представлял бой Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата Хабиба. Естественно, он — тоже ученик Абдулманапа. До сегодняшнего дня у него было 10 боев и во всех 10 он победил. Об Усмане говорят как об очень перспективном бойце, чья карьера может быть такой же яркой, как и у самого Хабиба. Ещё и весовая категория та же — легкий вес (до 70,3 кг). Его соперником был Святослав Шабанов — человек не такой известный и обсуждаемый.

Усман доминировал в первом раунде, превосходил соперника в борьбе, но и на ногах он был точнее. Интересно, что по стилю он сильно отличается от Хабиба, переводить вообще не торопится, хорошо хай-кики и лоу-кики использует. В одном из эпизодов он травмировал Шабанова точным ударом. И когда стало ясно, что нога у Святослава болит, Усман продолжал бить по ней, чтобы поскорее закончить бой в свою пользу. В итоге Шабанов вынужден был сдаться. Вряд ли Усмана можно критиковать за это, такие вещи в ММА — в пределах нормы.

В главном бою тоже сенсации не случилось: звезда российского ММА, средневес Владимир Минеев разобрался с коллегой из Казахстана Дауреном Ермековым. Титул чемпиона Fight Nights Global остался с Владимиром. Бой был в целом односторонним, хотя временами лучший средневес Казахстана отвечал вполне бодро. Но в третьем раунде Минеев начал уже откровенно его избивать, не оставив судье другого выбора, как остановить бой.

В целом, это был качественный и интересный вечер ММА, организованный по очень важному поводу. Повод печальный, но дело Абдулманапа живет, бойцы продолжают появляться, турниры проводиться. Наверняка, такого рода мероприятия станут ежегодными, об этом уже говорят организаторы, и это отлично.