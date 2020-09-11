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Умар Садик и Фёдор Чудинов
Единоборства

Большой вечер бокса: Харитонов победил Уильямса, а Чудинов — Садика

09:31, 12 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

11 сентября на ринге баскетбольной арены «Химки» прошёл вечер бокса, в ходе которого Сергей Харитонов одолел британца Дэнни Уильямса, а Фёдор Чудинов оказался сильнее другого выходца с Туманного Альбиона — Умара Садика.

В главном бою за пояс РЕН ТВ Харитонов отправил соперника в нокдаун левым ударом за минуту до окончания стартового раунда. После ещё одного нокдауна — во втором раунде — рефери остановил поединок, присудив россиянину победу.

В соглавном бою Чудинов защитил титул чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг. Садик возил россиянина большую часть боя — тому всё никак не удавалось взять себя в руки. Однако в двенадцатом раунде британец напропускал в голову целую охапку ударов, после чего судья остановил поединок и присудил Чудинову победу.

Самые захватывающие снимки боёв — в фотогалерее NEWS.ru.

Умар Садик

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Садик и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Садик и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Садик и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Садик и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Садик и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Николай Валуев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Садик и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Умар Садик

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дэнни Уильямс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Харитонов и Дэнни Уильямс

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Николай Валуев и Фёдор Чудинов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фёдор Чудинов (в центре) и Николай Валуев (справа)

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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