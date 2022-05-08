Боксёр Кудряшов объяснил, почему Бивол победил Альвареса Боксёр Дмитрий Кудряшов: команда Альвареса провалились, выбрав Бивола на бой

Дмитрий Кудряшов / Фото vk.com/russian_kuvalda

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru назвал причину победы Дмитрия Бивола в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. По мнению «Кувалды», команда мексиканца совершила ошибку, выбрав в качестве соперника россиянина, поскольку Альварес ничего не может противопоставить его стилю.

Я уже говорил, что бои делают стили, а Дмитрий Бивол стилистически совершенно неудобен для Сауля Альвареса. Команда мексиканца провалилась с выбором соперника на бой, — сказал Кудряшов NEWS.ru.

Кудряшов высказывал эту точку зрения и до поединка: он объяснял, что мексиканец больше действует на средней или ближней дистанции, сотрясает и проводит свои комбинации, в то время как Бивол на ногах раскатывает соперников на дистанции.

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.