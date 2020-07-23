Боксёр Чаниев победил Мельника и прервал серию поражений

Фото: Boxing Magas Promotion BMP/youtube.com

Мегазвёзды бокса и бывшие чемпионы мира в тяжёлом и полутяжёлом весе Майк Тайсон и Рой Джонс — младший встретятся на ринге в Калифорнии 12 сентября в восьмираундовом показательном бою. Его будет транслировать социальная сеть Triller.

54-летний Тайсон сообщил о желании вернуться на профессиональный ринг ради благотворительных турниров в апреле. Он не выходил на ринг с 2005 года. Рой Джонс — младший является бывшим абсолютным чемпионом...