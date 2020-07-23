Боксёр Чаниев победил Мельника и прервал серию поражений

В Минске завершился международный турнир по профессиональному боксу Kold Wars. В главном бою вечера российский легковес Иса Чаниев реабилитировался за два поражения к ряду победой над украинцем Владиславом Мельником.
Чаниев с первого раунда захватил инициативу и проводил поединок в рваном темпе, периодически тревожа соперника стремительными сериями ударов по корпусу. К середине боя соперники завелись и неоднократно действовали на грани фола, а рефери недостаточно активно пресекал эти действия. При таком ходе боя более опытный Чаниев чувствовал себя комфортнее. Однако в концовке боя Чаниеву не хватало сил работать в высоком темпе и от отал инициативу Мельнику в послених трёх раундах. Однако судьи отдали победу единогласным решением судей Чаниеву со счётом 98:94, 99:92 и 98:93
В другом поединке российский средневес Сергей Горохов победил единогласным решением судей грузина Левана Шонию.
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