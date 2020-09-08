Боец Минеев заявил об обмане со стороны Александра Емельяненко

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Известный российский боец Владимир Минеев рассказал, намерен ли он продолжить свою карьеру в UFC, а также поделился мнением о российских спортсменах, которые хотят любой ценой попасть в промоушен.

Это люди, которые думают только о продвижении в спорте, и не думают о разносторонней жизни. У всего есть своя цена и всему своё время, — сказал Минеев на пресс-конференции, посвящённой...