Боец Минеев заявил об обмане со стороны Александра Емельяненко

Известный российский боец Владимир Минеев отказался давать комментарий по поводу июльского поединка между Магомедом Исмаиловым и Фёдором Емельяненко.
Я не считаю нужным давать комментарий по поводу боя Исмаилов-Емельяненко. Я считаю, что Емельяненко всех обманул, оставлял такие заявление, а сам ничего не показал, — сказал Минеев на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Как писал NEWS.ru, в главном бою вечера самого ожидаемого в России турнира года АСА 107, прошедшего в Сочи в июле 2020 года, Магомед Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде победил Александра Емельяненко. У брата легендарного тяжеловеса не было ни единого шанса изменить ход боя, который складывался для него неудачно с первых минут. За полторы минуты до истечения отведённого на поединок времени рефери Виктор Корнеев прекратил избиение из-за многочисленных рассечений и гематом у Емельяненко.
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