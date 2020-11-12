Анонсирован новый бой Сауля Альвареса

https://static.news.ru/photo/c5b3c3c0-2509-11eb-af96-fa163e074e61_660.jpg Сауль Альварес Фото: canelo/instagram.com

Мексиканский боксёр, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Сауль Канело Альварес проведёт следующий бой с британским чемпионом в суперсреднем весе по версии WBA Каллумом Смитом. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, бой пройдёт 18, 19 или 20 декабря в Далласе (штат Техас, США). На кону будет стоять пояс британца.

Это будет первый бой 30-летнего мексиканца с ноября 2019 года, когда он нокаутировал российского чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва.

В суперсреднем весе Альварес провёл один бой — с британским чемпионом WBA Regular Рокки Филдингом в декабре 2018 года — и выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего в активе Канело 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 30-летний Смит одержал 27 побед в 27 боях (19 досрочно). Он на 18 сантиметров выше мексиканца: 191 см на 173.

В марте NEWS.ru писал, что Альварес и Геннадий Головкин готовы провести третий бой.