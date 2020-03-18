Чемпион мира по боксу в среднем весе по версии IBF казахстанец Геннадий Головкин и обладатель титула WBA Сауль Альварес договорились о проведении третьего боя.
Как сообщает The Athletic, боксёры договорились провести поединок 12 сентября на турнире в Далласе и согласовали финансовые условия.
Первый их бой прошёл в 2017 году и завершился вничью, хотя большинство экспертов назвали победителем Головкина. Повторный бой спустя год по очкам выиграл Альварес.
Как писал NEWS.ru, лига АСА перенесла мартовский турнир в Санкт-Петербурге с марта на август в связи с распространением коронавируса и запретом на въезд в Россию бразильским бойцам.
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