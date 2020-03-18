https://static.news.ru/photo/36171228-68e7-11ea-b9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boxcl Tim Carmele via imago-images.de/Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам ACA 106, который должен был пройти в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» 27 марта перенесён на 21 августа.

Участники трех главных поединков, в том числе и чемпионских — бразильские бойцы, участие которых невозможно из-за ограничения на въезд иностранцев в Россию, — приводит слова президента лиги АСА Алексея Яценко пресс-служба компании.

В главном бою турнира в Санкт-Петербурге россиянин Мурад Абдулаев сразится за вакантный пояс чемпиона ACA в среднем весе бразильца Элиаса Сильверио.

Как писал NEWS.ru, московский турнир лиги АСА с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова решено перенести на 24 июля.