Турнир по смешанным единоборствам ACA 106, который должен был пройти в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» 27 марта перенесён на 21 августа.
Участники трех главных поединков, в том числе и чемпионских — бразильские бойцы, участие которых невозможно из-за ограничения на въезд иностранцев в Россию, — приводит слова президента лиги АСА Алексея Яценко пресс-служба компании.
В главном бою турнира в Санкт-Петербурге россиянин Мурад Абдулаев сразится за вакантный пояс чемпиона ACA в среднем весе бразильца Элиаса Сильверио.
Как писал NEWS.ru, московский турнир лиги АСА с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова решено перенести на 24 июля.
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